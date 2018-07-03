Производство по европейским стандартам. Смогут ли украинцы позволить себе дорогие молочные продукты

Молоко, которое не соответствует стандартам ЕС, больше не будут покупать у населения. С начала июля от продукта должны отказаться украинские переработчики. Норма должна вступить в силу еще в начале года, впрочем, ее действие отложили на полгода. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что останется фермерам

Украина должна выполнить прописанные в Соглашении об ассоциации с ЕС положения о санитарно-гигиенических нормах, касающихся молочного сырья. Приказ о запрете закупки имеет переходный период до 2022 года. У населения переработчики покупают до 80% молока, а переходный период поможет перестроить сбор молока в соответствии с европейскими стандартами, отметила президент союза молочных предприятий Украины Лидия Карпенко.

Меры предосторожности по новым стандартам не требуют значительных средств

По ее мнению, новые стандарты будут способствовать созданию семейных ферм или кооперативов. Ведь население продолжит собирать молоко и в дальнейшем, считает Карпенко.

По ее мнению, Украина остается экспортно-ориентированной страной, поэтому должна стремиться войти в зону свободной торговли.

Переход на европейские стандарты сделает молочную продукцию более качественной. Руководитель ОО Общественный контроль защиты прав потребителей Владислава Миронова отметила, что и цена для потребителей продукции возрастет. Учитывая доходы украинцев, покупать дорогую продукцию позволят себе не все, убеждена Миронова.

"Потребитель будет покупать продукты по высокой цене. С другой стороны, он будет понимать, что покупает качественную продукцию. Или мы хотим покупать безопасную и качественную продукцию, или по низкой цене сомнительного качества молочку. Если равняться на ЕС, то он выбрал для себя безопасность и качество", - сказала Миронова.

Ранее переработчики использовали молоко первого и второго сорта, отметила эксперт. Но стандарты ЕС требуют продажи питьевого молока только экстракласса. Поэтому могут вырасти объемы фальсификата, считает защитник прав потребителей.

За последние 10 лет доля молока экстра, которое закупают переработчики, росло. А доля закупки молока от населения уменьшилась более чем в два раза.

У населения переработчики покупают до 80% молока

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства ИнфАгро. Оно специализируется на исследовании и анализе рынков молока Украины и мира.

В представительстве ЕС в Украине еще в начале года уверяли: новые стандарты молока не направлены на запрет его продажи у частных домохозяйств. Введение новых норм будет постепенным, чтобы производители могли адаптировать свое производство, отмечали в представительстве.

Какие рекомендации дали домашним хозяйствам

Для того, чтобы повысить уровень безопасности домашнего молока, при доении нужно мыть руки и быть в чистой одежде. Следует использовать чистые емкости и доильные установки. Молоко нужно хранить при температуре ниже 10 градусов Цельсия. Больных животных нужно лечить.

После использования антибиотиков стоит подождать, пока их остатки выведутся из организма животного. Это стандартная практика во всех странах мира, отметили в представительстве ЕС в Украине, ведь когда остатки антибиотиков попадают из молока в организм человека, это усиливает устойчивость к антибиотикам.

Процесс адаптации стандартов молока Украина должна пройти для вхождения в зону свободной торговли

Меры по новым стандартам не требуют значительных средств, считают в представительстве ЕС. Государство может компенсировать 20% затрат на закупку нового оборудования. А в результате риск отравления будет минимизирован.

Нормы для молока первого и экстракласса не изменятся. Молоко же второго сорта можно будет дополнительно перерабатывать на молокозаводах, хотя его пищевая ценность значительно после этого снижается. Даже после завершения переходного периода его можно будет использовать для производства кормов для животных и казеина.

Через процесс адаптации стандартов молока прошли Польша, Чехия, Прибалтийские страны. Они внедряли похожие европейские требования, подчеркнули в представительстве ЕС в Украине.