15 июня 2018, пятница

Молнией по телевышке и реки вместо улиц в центре города. Киев накрыла гроза

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Метро Левобережная в Киеве
кадр из видео

Метро Левобережная в Киеве

Вечером в четверг, 14 июня, в столице Украины произошла сильная гроза.

Киевляни и столичные сообщества в Facebook поделились последствиями.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове