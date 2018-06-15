Молнией по телевышке и реки вместо улиц в центре города. Киев накрыла гроза

Вечером в четверг, 14 июня, в столице Украины произошла сильная гроза.
Киевляни и столичные сообщества в Facebook поделились последствиями.
Метро Левобережная в Киеве
Вечером в четверг, 14 июня, в столице Украины произошла сильная гроза.
Киевляни и столичные сообщества в Facebook поделились последствиями.
Представьте, что я – Путин. У него, на мой взгляд, сейчас – настоящий праздник: весь мир – у его ног.
Верится ли вам, что вместе с очередным траншем гривня станет валютой сбережения и инвестирования?
Сделан ряд заявлений в совершенно новой тональности
Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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