Молдова присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала против РФ — Дмитрий Кулеба 27 апреля, 21:39 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Молдова стала 35 страной, которая поддерживают создание спецтрибунала против страны-агрессора России.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Кулеба рассказал, что провел продуктивные переговоры с коллегой Нику Попеску, в ходе которых обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году.

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«Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь 35 государств», — написал Кулеба.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за подозрения в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Путина теперь могут арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.