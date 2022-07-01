«Очередное чудовищное нападение». Молдова осудила ракетный удар России по Одесской области

1 июля, 15:42
Оккупанты ударили по многоэтажке в Одесской области (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Оккупанты ударили по многоэтажке в Одесской области (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску осудил ракетный удар по Одесской области, который страна-агрессор Россия нанесла в пятницу, 1 июля.

«Категорически осуждаю абсолютно необоснованный российский ракетный удар по жилому дому и базе отдыха в Сергеевке Одесской области, унесший жизни невинных людей, в том числе детей», — написал он в Twitter.

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По его словам, ракетный удар по Одесской области — это «очередное чудовищное нападение на гражданские объекты после Кременчуга».

https://twitter.com/nicupopescu/status/1542828161771225089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1542828161771225089%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F07%2F1%2F7142412%2F

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погибли по меньшей мере 20 человек, 38 ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=G4Zq0rQQIRA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесская область Молдова Война России против Украины

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