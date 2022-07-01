«Очередное чудовищное нападение». Молдова осудила ракетный удар России по Одесской области 1 июля, 15:42 Оккупанты ударили по многоэтажке в Одесской области (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску осудил ракетный удар по Одесской области, который страна-агрессор Россия нанесла в пятницу, 1 июля.

«Категорически осуждаю абсолютно необоснованный российский ракетный удар по жилому дому и базе отдыха в Сергеевке Одесской области, унесший жизни невинных людей, в том числе детей», — написал он в Twitter.

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По его словам, ракетный удар по Одесской области — это «очередное чудовищное нападение на гражданские объекты после Кременчуга».

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погибли по меньшей мере 20 человек, 38 ранены.

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