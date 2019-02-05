Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
Сегодня, 18:47
18007
Во вторник, 5 февраля, Окружной админсуд Киева временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.
Такое решение стало результатом рассмотрения иска, который подал народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.
В пятницу, 15 февраля в 14:00 под Окружным административным судом Киева ожидается акция в поддержку отстраненной от должности и. о. министра здравоохранения.
НВ собрало реакцию соцсетей на отстранение Супрун.