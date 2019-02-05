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Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун

Сегодня, 18:47
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Ульяна Супрун/Facebook

Ульяна Супрун

Во вторник, 5 февраля, Окружной админсуд Киева временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. 

Такое решение стало результатом рассмотрения иска, который подал народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

В пятницу, 15 февраля в 14:00 под Окружным административным судом Киева ожидается акция в поддержку отстраненной от должности и. о. министра здравоохранения.

НВ собрало реакцию соцсетей на отстранение Супрун.

Теги:   Отстранение Мосийчук Уляна Супрун

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