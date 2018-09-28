Молчание убивает. Что требовали активисты у здания АП от генпрокурора и главы МВД

Молчание убивает - это акция, которая 27 сентября началась в трех крупных городах Украины - Киеве, Харькове и Львове. Она посвящена общественным деятелям, на которых были совершены нападения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Организаторы акции протеста требуют реакции руководства государства на нападения и проведения внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, встречи с руководителями правоохранительных органов. Также среди требований - создание в парламенте временной следственной комиссии относительно нападений на активистов в течение последних двух лет и публичный отчет министра МВД Арсена Авакова о состоянии расследования этих дел с трибуны парламента.

В Киеве активисты собирались под Администрацией президента.

Что говорит генпрокурор

Раскрытию нападений на активистов частично мешает "ненависть к власти, которую продуцирует общественность" - так нападения прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко. И добавил, что вина в ситуации с расследованием нападений на активистов лежит не только на некачественной работе правоохранителей.

За последний год на общественных активистов, волонтеров было совершено около 50 нападений

Он также добавил, что акции 27 сентября под Администрацией президента рассматривает как элемент продолжение именно такой политики.

Расследовать покушения на активистов. Это требование президент Петр Порошенко поставил генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции Молчание убивает многочисленными нападениями на активистов. Президент также отметил неудовлетворительную криминогенную ситуацию и потребовал рассмотреть этот вопрос на координационном совещании по борьбе с преступностью, а также предоставить отчет по ее результатам.

В стране, где политики уважают граждан, это бы закончилось отставкой руководителей всего силового блока, сказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Такое отношение к активистам, которое продемонстрировал Луценко, вспомнил он, является не новым, но в случае убийств активистов это неприемлемо.

Акция началась в 18 вечера. Как отмечают организаторы, за последний год на общественных активистов, волонтеров было совершено около 50 нападений. Власть систематически игнорирует эту проблему. В то же время люди не только запугивают, но и калечат, как херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, а также убивают.

Сама Екатерина Гандзюк, которая получила ожоги более 30% тела в результате нападения на нее с кислотой, записала накануне видеообращение прямо с больничной койки. Она рассказала, что пока не знает имя заказчика преступления. Она напомнила, что заказчики ни одного из нападений на активистов, которые были осуществлены в этом году, также не были названы.

Нападения на украинских активистов в 2018 году

В 2018 году несколько раз осуществляли покушение на одесского активиста Сергея Стерненко. Весной он получил повреждение руки и ушиб головы. В то же время нанес одному из нападавших смертельный удар ножом. В июне двое неизвестных напали на Виталия Устименко в Одессе. Он получил колотую рану бедра и ушибы головы. В том же месяце в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко.

Раскрытию нападений на активистов частично мешает ненависть к власти, которую продуцирует общественность - Луценко

По его словам, нападали те же люди, что и на Устименко. Чиновницу Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк облили кислотой утром 31 июля возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги 30% тела.

Кислота попала на спину, в глаза, на руку. Гандзюк уже перенесла 11 операций. В рамках расследования покушения зарегистрировано два производства: первое - по расследованию покушения, его ведет полиция, второе - по заказчикам, им занимается СБУ.

В начале августа в селе Лиманка Одесской области грузовик ГАЗ наехал на легковой автомобиль Toyota, в котором находились лидер одесской организации Народного движения Михаил Кузаконь и журналист Григорий Козьма.

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Полиция расследует инцидент, как покушение на убийство. В том же месяце глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что покушение раскрыто. 22 сентября одесский общественный деятель Олег Михайлик получил огнестрельное ранение у своего дома.

Что говорят в полиции

Правоохранительные органы, работая над раскрытием этих нападений, стараются быть в диалоге с активистами, отметил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Он отметил, что нельзя все нападения подвести под одну тенденцию. Природа всех этих преступлений - разная, добавил Шевченко. Он сказал, что полиция делает успехи, и уже есть раскрытые дела.