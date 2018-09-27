27 сентября 2018, четверг

Молчание убивает: сотни активистов пикетируют Администрацию президента

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Активисты при помощи трафарета нанесли надписи Молчание убивает
Фото: АвтоМайдан via Twitter

Активисты при помощи трафарета нанесли надписи Молчание убивает

Вечером в четверг, 27 сентября, под зданием Администрации президента на Банковой в Киеве проходит акция Молчание убивает.

Активисты пикетируют канцелярию президента с требованием расследовать многочисленные случаи нападений на активистов в разных городах Украины. По данным организаторов акции, за последний год произошло 50 атак на активистов. Ни один из нападавших не был наказан.

По данным издания LB.ua, на акции собрались около 500 человек, в том числе присутствуют представители националистических движений.

На экране у Администрации президента показали видеозапись с пострадавшей в результате кислотной атаки херсонской активисткой Екатериной Гандзюк и фотографии других пострадавших общественных деятелей. Также на асфальтное покрытие на Банковой нанесли надписи Молчание убивает с изображением президента Петра Порошенко.

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Акция Молчание убивает продлится до поздней ночи. Пикетирование также запланированы во Львове, Харькове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Чернигове, Виннице, Ужгороде, Кропивницком, Северодонецке и Ивано-Франковске.

Как отметили в столичной полиции, охрану общественного порядка в правительственном квартале обеспечивают усиленные наряды правоохранителей. В частности, в центр Киева стянули работников структурных подразделений киевской полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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