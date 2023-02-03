МОК следует прекратить попытки скрывать «российские преступления под белыми флагами» — Кулеба

3 февраля, 21:26
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Международному олимпийскому комитету следует прекратить попытки скрывать «российские преступления под белыми флагами».

Он подчеркнул, что в 2022 году российские оккупанты убили 231 украинского спортсмена и тренера.

«С прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, четыре числятся пропавшими без вести. Эта геноцидная война, начавшаяся Путиным, но проводят ее обычные русские. МОК должен прекратить попытки скрыть российские преступления под белыми флагами», — написал он в твиттере.

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Украина и ближайшие союзники Киева требуют полностью запретить участие российских спортсменов из-за войны, которую Москва ведет против украинцев, в том числе и спортсменов. Россия настаивает на снятии всех ограничений, утверждая, что Олимпиада не должна быть политизирована.

Ранее Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допущения РФ и Белоруссии, может достичь 40 стран.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Олимпиада МОК Дмитрий Кулеба Военные преступления РФ Война России против Украины

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