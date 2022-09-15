Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность того, что ВСУ во время наступления пересекут российскую границу 15 сентября, 11:23 Украинские военные на многих участках в Харьковской области вышли на госграницу (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

После выхода ВСУ на государственную границу руководство страны должно определиться, как действовать дальше, и может возникнуть необходимость входа войск на территорию России. Об этом в интервью Радио НВ сказал военный эксперт Олег Жданов.



«Государственная граница — это линия, на которой мы вынуждены остановиться. А далее, после полного выхода на государственную границу 1991 года, наше политическое руководство, президент и страны-партнеры будут определяться. В зависимости от ситуации в РФ, особенно в политическом смысле», — отметил он.

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Главной задачей на этой стадии войны будет обезопасить украинскую территорию от атак дальнобойной артиллерии и авиации врага.

«Мы переходим к перманентной войне по примеру Израиля? То есть обмен огневыми ударами? Начинаем ли мы нанесение огневых ударов по территории противника с целью подавления средств, ведущих огонь или пытающихся открыть огонь по нашей территории? Возможно, будет решение создать еще и буферную зону. Тогда, может быть, мы пересечем границу, на зачистках создадим буферную зону», — рассуждает Жданов.

По его мнению, стратегическая контрнаступательная операция по окончательному освобождению территории Украины от российских захватчиков будет завершена в 2023 году. Точные сроки будут зависеть от того, как быстро ВСУ достигнут паритета в вооружении с армией РФ.

ВСУ в сентябре провели успешное наступление на Харьковском направлении, нанеся агрессору самое большое поражение с начала вторжения. В Минобороны Украины заявили, что с 6 сентября защитники освободили 8500 квадратных километров в Харьковской области — более 380 населенных пунктов. На севере и востоке области удалось выйти на государственную границу Украины.

Украина запросила у США десятки видов оружия и боеприпасов, чтобы продолжить освобождение украинских территорий от войск РФ, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS. По данным зарубежных СМИ, колебания в Вашингтоне связаны с опасениями, что ВСУ будут применять их по территории России.

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