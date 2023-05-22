Мобилизация в Украине. Будут ли призывать людей с двойным гражданством 22 мая, 12:14 Будут ли призывать в ряды ВСУ людей с двойным гражданством (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения в Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать военнообязанных лиц, имеющих двойное гражданство.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Двойное гражданство — не преграда для мобилизации

«В любом случае, если у вас есть гражданство другой страны и вы официально не вышли из гражданства Украины, это не является преградой для вашей мобилизации во время военного положения и на особый период. Примите это во внимание и обратитесь в ТЦК и СП, чтобы в дальнейшем не возникало неприятных ситуаций с правоохранительными органами», — отметил Кравец.

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Кого с двойным гражданством не могут мобилизовать

По словам адвоката, исключение касается мужчин, которые выезжают на постоянное место жительства за границей. Для них предусмотрено снятие с воинского учета в нашей стране.

В таких случаях людям следует подать в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы, удостоверяющие наличие украинского и другого гражданства. Речь идет прежде всего не о мобилизации, а о возможности привлечения лица к уголовной ответственности за государственную измену.

«Особенно, если речь идет о гражданстве страны-агрессора или страны, которая ей помогает. Я говорю о российской федерации и республике беларусь», — пояснил Кравец.

Напомним, мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, в том числе запаса в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья. Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.

В общем получить повестку могут все мужчины, независимо от того, здоровы ли они, имеют ли инвалидность или судимость.

Мобилизация лиц с двойным гражданством, что делать и какие риски https://www.youtube.com/watch?v=__d8729IfQw