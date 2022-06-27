«Имеем полное право». Почему вручают повестки лицам с белым билетом и могут ли их мобилизировать 27 июня, 06:14 Цей матеріал також доступний українською Могут ли мобилизировать человека с белым билетом (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine via Facebook)

Поскольку в Украине продолжается общая мобилизация, призвать на службу в ряды армии могут любых военнообязанных граждан 18−60 лет, которые не имеют право на острочку от службы.

Законом Украины предусмотрены категории исключений, подпадая под которые граждане получают временную или постоянную отсрочку от службы. Также некоторые граждане имеют право на освобождение от службы.

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Одной из причин отсрочки могут быть проблемы со здоровьем. В таком случае военнообязанный получает белый билет. Во время военного положения, по словам адвоката Алексея Носова, существует только два их вида — годен или негоден. В этом документе может указыватся также частичная пригодность или временная непригодность лица к службе.

«Если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы имеем полное право его призывать», — прокомментировал майор Сергей Журавель, сотрудник одного из закарпатских центров комплектации.

Даже если человек не пригоден к службе, ему все равно могут вручить повестку, которую нельзя игнорировать. За неявку в ТЦК после вручения повестки в Украине предусмотрена ответственность. Человек, получивший повестку, должен явиться в соответствующий центр и предоставить документы, которые подтверждают его право на отсрочку или освобождение от службы.

Не всегда вручение повестки означает последующую срочную мобилизацию лица на фронт. Вызывать людей в территориальные центры комплектации и социальной поддержки могут также с целью уточнения данных о лице или для прохождения медицинской комиссии, в следствие которой может быть принято решение о непригодности к службе.



В Украине документы, которые можно объединить термином «повестка», бывают четырех видов:

для уточнения данных ( внесения сведений в базу данных о лице, его семейном положении, месте работы, наличии детей и их количестве);

внесения сведений в базу данных о лице, его семейном положении, месте работы, наличии детей и их количестве); на прохождение военно-врачебной комиссии ( в результате медосмотра будет принято решение о пригодности лица к военной службе);

в результате медосмотра будет принято решение о пригодности лица к военной службе); на срочную воинскую службу ( сейчас их не выдают в связи с общей мобилизацией);

сейчас их не выдают в связи с общей мобилизацией); мобилизационное распоряжени ( вручается военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанным годными к несению воинской службы; в течении 24 часов после ее вручения нужно на сборный призывной пункт).

Напомним, также ранее мы рассказывали, что известно о мобилизации женщин во время военного положения.

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