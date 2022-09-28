В Воздушных силах рассказали, могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на западе Украины 28 сентября, 12:26 Иранские дроны Shahed-136 могут ударить по западной Украине (Фото:Генштаб)

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 могут ударить по городам на западе Украины с территории Беларуси, но паниковать по этому поводу не нужно.

Об этом в эфире Говорить Великий Львів заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Иранские дроны-камикадзе могут пролететь сотни километров и есть большая вероятность, что запад Украины тоже может оказаться под ударом. Но большого ажиотажа из этого делать не стоит, потому что противник применял и более страшное оружие — авиационные бомбы, авиационные ракеты, которые запускали ежедневно, так же и высокоточное оружие», — сказал он.

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По словам представителя командования, специалисты изучают различные методы противодействия этим беспилотникам.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.