"Мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть": Сенцов написал письмо Римме Зюбиной

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо Римме Зюбиной. Украинская актриса обнародовала его в Facebook.

"Чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день. Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам. Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть", - написал Сенцов.

Он также рассказал, что письма часто теряются, а если приходят — то с задержкой.

"Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и другие заинтересованные лица, затем его распечатывают и отдают мне, и может не в тот же день. Поэтому если в целом ответ приходит через неделю, то это нормальная скорость для этой системы", - рассказал Сенцов.

По его словам, письма из Украины идут месяц и примерно столько же времени - назад.

"Со звонком та же ситуация — пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Если вообще такой звонок разрешат. Сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня, и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма!" - написал Сенцов.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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