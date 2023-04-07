Каблуки сменила на берцы. Модель отказалась от карьеры ради победы Украины

7 апреля, 16:56
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Юлия оставила модельную карьеру ради победы Украины (Фото:www.facebook.com/radiosvoboda.org/)

Юлия оставила модельную карьеру ради победы Украины (Фото:www.facebook.com/radiosvoboda.org/)

Украинская модель Юлия отказалась от карьеры ради победы Украины в войне, стала бойцом Люти.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Каблуки сменила на берцы, а вместо модельных платьев - форма. До 24 февраля 2022 года девушка мечтала о контрактах за границей, но когда началась война, решила, что хочет быть в Украине.

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Сейчас Юлия готовится к службе в штурмовой бригаде. В отборе она была единственной женщиной из Киева и области. Теперь она проходит тренировку на уровне с мужчинами и даже задает им тонус.

https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/190535430456217

Также девушка является инструктором по тактической медицине.

Юля заявила, что она знала на что идет, что жалеть ее никто не будет. Поэтому это еще больше мотивировало попасть в Гвардию наступления.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Модель Контрнаступление Война России против Украины победа Украины

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