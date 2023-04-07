Каблуки сменила на берцы. Модель отказалась от карьеры ради победы Украины 7 апреля, 16:56 Юлия оставила модельную карьеру ради победы Украины (Фото:www.facebook.com/radiosvoboda.org/)

Украинская модель Юлия отказалась от карьеры ради победы Украины в войне, стала бойцом Люти.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Каблуки сменила на берцы, а вместо модельных платьев - форма. До 24 февраля 2022 года девушка мечтала о контрактах за границей, но когда началась война, решила, что хочет быть в Украине.

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Сейчас Юлия готовится к службе в штурмовой бригаде. В отборе она была единственной женщиной из Киева и области. Теперь она проходит тренировку на уровне с мужчинами и даже задает им тонус.

Также девушка является инструктором по тактической медицине.

Юля заявила, что она знала на что идет, что жалеть ее никто не будет. Поэтому это еще больше мотивировало попасть в Гвардию наступления.