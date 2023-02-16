Мобильные системы ПВО для Украины будут производить в Чехии 16 февраля, 21:01 Россия все чаще использует ложные воздушные цели (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Чехии будут производиться мобильные системы ПВО для противодействия российским атакам на Украину.

Об этом сообщает чешский ресурс Novinky со ссылкой на директора чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Алеся Вытечки.

Отмечается, что Нидерланды могут профинансировать оборудование сотни модифицированных внедорожников Toyota, оснащенными скорострельными пулеметами. Они могут использоваться, в частности, против российских беспилотников.

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Боеприпасы для них будут закупаться также у компаний Чехии.

По словам Витечки, Нидерланды уверены, что Чехия является соответствующим партнером для помощи Украине благодаря своей гибкой оборонной промышленности и функционирующей государственной поддержке.

Накануне в Киевской области и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за воздушных целей в небе. В командовании Воздушных сил тогда заявили, что россияне снова запустили воздушные шары.

14 февраля российские оккупанты также запускали в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.