Глушат оккупанты. Южные области Украины остаются без мобильной связи — Бердянский горсовет
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Южные области Украины остаются без мобильной связи, ее глушат российские оккупанты.
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Об этом сообщает Бердянский горсовет.
«Город все ещё без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя» — сказано в заявлении.
В горсовете заявили, что скорее всего связь глушат оккупанты.
В ведомстве добавили, что операторы заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины.
Проблемы с мобильной связью снова начались в понедельник, 30 мая.
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