Глушат оккупанты. Южные области Украины остаются без мобильной связи — Бердянский горсовет

31 мая, 10:18
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Южные области Украины остаются без мобильной связи, ее глушат российские оккупанты.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает Бердянский горсовет.

«Город все ещё без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя» — сказано в заявлении.

Видео дня

В горсовете заявили, что скорее всего связь глушат оккупанты.

https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q

В ведомстве добавили, что операторы заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины.

Проблемы с мобильной связью снова начались в понедельник, 30 мая.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобильная связь Юг Украины Война России против Украины

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