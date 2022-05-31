Глушат оккупанты. Южные области Украины остаются без мобильной связи — Бердянский горсовет 31 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Южные области Украины остаются без мобильной связи, ее глушат российские оккупанты.

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Об этом сообщает Бердянский горсовет.

«Город все ещё без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя» — сказано в заявлении.

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В горсовете заявили, что скорее всего связь глушат оккупанты.

В ведомстве добавили, что операторы заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины.

Проблемы с мобильной связью снова начались в понедельник, 30 мая.

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