Не призовут на службу. В Украине планируют расширить список лиц, которых не будут мобилизовать во время войны

19 июля, 13:15
В Украине решили список категорий граждан, которые могут избежать призыва в армию во время военного положения (Фото:Калиновка City)

В Украине решили список категорий граждан, которые могут избежать призыва в армию во время военного положения (Фото:Калиновка City)

Верховная Рада в первом чтении поддержала два законопроекта о расширении списка лиц, которые могут избежать призыва во время всеобщей мобилизации в Украине.

Законопроект №7352 об отсрочке от призыва во время мобилизации научных и педагогических работников поддержали 318 нардепов, а законопроект №7481 о том, что лица, чьи родные погибли во время войны, не подлежат мобилизации – 298 нардепов.

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Что изменится?

Согласно документу законопроекта № 7352, право на отсрочку получат научные, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее законом О мобилизационной подготовке и мобилизации было предусмотрено, что право на отсрочку имеют научные и научно-педагогические сотрудники, имеющие ученое звание и/или степень. Закон не учитывал некоторые другие категории сотрудников, в том числе людей без ученых званий и степеней и работников высшего и профессионального высшего образования.

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В тексте законопроекта № 7481 сказано, что призыву не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (АТО, ООС) и вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Речь идет о таких родственниках: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

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Ранее призыва во время мобилизации на особый период не подлежали женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС из числа военнослужащих, работников, вовлеченных в проведение АТО/ООС предприятий и т.д.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7484-1, в котором предлагают расширить список мужчин, которым будет разрешен выезд за границу во время военного положения.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Призыв Война в Украине

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