В России готовятся к массовой мобилизации студентов: разведка сообщила подробности 21 февраля, 09:39 Россия готовится массово мобилизовать студентов (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

По данным украинской разведки, в РФ проводятся мероприятия по подготовке к очередной волны мобилизации. На этот раз страна-агрессор планирует массово мобилизовать студентов высших учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Минобороны Украины в Telegram.

Для мобилизации студентов очной формы обучения в РФ создаются так называемые «участки оповещения», которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток.

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В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения вузов выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения».

К этой работе планируется привлекать граждан, которые официально не подлежат мобилизации.

При этом, в Томском политехническом университете включение в состав «участков» происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников, отметили в украинской разведке.

Руководить «участками» назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

«Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля — начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено», — говорится в сообщении.

Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян.