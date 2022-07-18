«Угрожали мне оружием». Сержант ВСУ Валерий Маркус объяснил, чем опасна выдача повесток в качестве наказания 18 июля, 11:13 Валерий Маркус высказался против мобилизации в армию преступников (Фото:instagram.com/valerii_markus)

Сержант 47 отдельного батальона Валерий Маркус высказался, что мобилизация правонарушителей унижает профессию военных и деморализует людей, ушедших на фронт добровольно. Также он рассказал, что такие люди могут представлять опасность для собратьев.

Валерий Маркус Украинский военный, главный мастер-сержант 47 отдельного батальона, блоггер и путешественник, автор книги "Следы на дороге"

Наткнулся на отвратительное видео. В каком-то населенном пункте комендант с вооруженными работниками военкомата заходят в помещение игровых автоматов и начинают выписывать всем повестки. Насколько я понимаю, это не единичный случай выполнения работниками военкомата своих функций. По этому поводу нечего сказать.

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Во-первых, я горжусь своей службой, и меня возмущает, что мою профессию унижают до уровня наказания для каких-то хренов. Очевидно, что уровень требований для поступления на службу сегодня низок из-за объективных обстоятельств, но это не значит, что армия должна превращаться в группировку алкашей, наркоманов, воров и других элементов вершин общественного дна. Такой организацией процесса призыва, государство унижает и демотивирует бойцов, сознательно ушедших на службу жертвуя своими интересами, даже жизнью. Военнослужащие поставили этих людей в один ряд с теми, кого бросили на службу в виде наказания. Это просто унизительно.

Во-вторых, при такой системе набора уровень качества мобилизованных настолько низок, что от них больше проблем на фронте, чем пользы. Еще не слышал ни от одного сержанта или офицера о удовлетворенности большим количеством не мотивированных и некачественных бойцов. Из всей массы, которой военкоматы забрасывают армию, в сознании не более 10−15%. Все остальное — немотивированная толпа, только создающая дополнительные проблемы и отбирающая на себя ценный ресурс времени и усилий. Это я говорю как командир.

Вдобавок, в текущий момент не предусмотрена никакая процедура увольнения военнослужащих за позорное поведение. То есть нередки случаи, когда командир получает в свое распоряжение откровенный хлам, саботирующий исполнение приказов и способный в любой момент перейти в статус дезертиров, оставив позиции и подставив другие подразделения. К сожалению, мне приходилось сталкиваться с подобными ситуациями лично, и это стоило жизни моим друзьям. При этом всему командир ничего не может с ними поделать! Избавиться от них невозможно, применить силу — подадут в суд.

В качестве примера добавлю, что на этом этапе войны уже было два инцидента, когда в Донецкой области два мобилизованных алко-тела додумались угрожать мне оружием. Первый — мобилизованный солдат, а второй — мобилизованный КАПИТАН…

А месяц назад пришлось сорвать сержантский погон с пьяного хрена, у которого даже по опухшему лицу видно, что он системно прокисает. Там и без медкомиссии видно, что человек — алкаш, но военкомат решил, видимо, что лицо такого вида достойно представлять ВСУ и подходит для выполнения боевых задач.

Реализация процесса мобилизации в подобном виде закладывает в наш фундамент бомбу, которая может разразиться в самый критический момент. Если подход не изменится — проблемы будут только умножаться. Слава Украине!

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