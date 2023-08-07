Мобилизованный в Николаевской области умер в день прибытия в часть: дело расследует прокуратура 7 августа, 17:12 Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Одесской области умер мобилизованный с проблемами со здоровьем, дело расследует прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, военнослужащий, житель пгт Ширяево, скончался 1 августа — в день прибытия в расположение части в Николаевской области. По факту его смерти открыто уголовное дело с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 УК Украины.



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Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона открыла дело по признакам ч. 4 ст. 425 о возможной халатности сотрудников Березовского ТЦК и СП Одесской области, Николаевская прокуратура — дело о возможной халатности работников медицинской службы в воинской части региона.

«В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии», — заявили в прокуратуре.

Ранее издание Интент со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк сообщило, что документы о годности мужчины к службе ТЦК получил от медиков больницы, в которой он проходил медкомиссию.