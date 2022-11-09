«Нас отправляют на убой». Мобилизованный россиянин рассказал о больших потерях в Луганской области

9 ноября, 09:00
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Мобилизованный рассказал о больших потерях среди российских военных в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Мобилизованный рассказал о больших потерях среди российских военных в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Мобилизованный из Курской области Алексей Пупынин рассказал об огромных потерях среди российских военных в Луганской области.

Запись телефонного разговора мобилизованного со своими родными опубликовало издание Верстка.

«Пускай эту запись все услышат ***, в интернет ее выложи, что все это правда. Вон парней „двухсотых“ грузят. Второй мотострелковый батальон, по которому приехал с Воронежа, нас уже считают без вести пропавшими. Людей ведут на приманку в прямом смысле слова, чтобы рассекретить ВСУ, артиллерию. Людей отправляют на убой», — говорит Пупынин.

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По его словам, группу мобилизованных отправили на передовую «на убой», без должного вооружения и снаряжения.

«У нас оружие 85-го года. Эта броня осколками прошибается. У людей просто каски раздробило. Все, которые были там, лежали под одной. Их минометами. Помогите нам. Мы не хотим быть мясом», — сказал российский оккупант.

Он добавил, что группа мобилизованных, в которую он входит, «устроила бунт» и отказывается выполнять дальнейшие боевые задания.

За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово (Луганская область).

https://www.youtube.com/watch?v=p67t9ex750Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Луганская область Война России против Украины

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