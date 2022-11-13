Давление и нарушение прав. Мобилизованных россиян, отказывающихся воевать, бросают на передовой и закрывают в подвалах 13 ноября, 10:02 Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российских мобилизованных, отказавшихся воевать, бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале, где содержали еще более 200 человек.

Об этом сообщает издание Медуза, ссылаясь на обнародованные истории Настоящего времени и Сирены.

По данным СМИ, двоих мобилизованных жителей Подмосковья, так и не прошедших обучение, бросили под Сватово в Луганской области.

Видео дня

Их вместе с другими мобилизованными мужчинами отправили на передовую, где приказали рыть окопы. Через некоторое время начался артиллерийский обстрел. Призывники рассказали телеканалу, что они держались на этой позиции три дня без еды и воды. Командование их бросило, а у мобилизованных не было ничего, кроме автоматов. В результате они отступили.

Тогда родственники подняли шум и призывников на КАМАЗах вывезли в Россию.

«Как только они прибыли в военную часть в Белгороде, начался очень сильный прессинг. Их называли петухами, тварями… Какими словами только можно. Это говорит командующий состав. Потому что отступили. Потому что должны были вернуться на передовую как мясо», — рассказывает сестра одного из них.

Когда офицеры поняли, что отказников не удастся вернуть на передовую оскорблениями, они вывезли их обратно в Луганскую область.

«Мой брат вышел на связь и сказал, что они были в подвале в Зайцево. Держали их там сутки. Зачитали им приказ, они должны были на видео подтвердить, что они отказываются от СВО. Сейчас ребятам угрожают этим видео, что вы не подчинились этому приказу. Как брат сказал, в Зайцево находилось, когда он там был, 250 человек. Это просто плен. Российский плен», — говорит одна из родственников.

Похожая история случилась и с отказниками из Курской области, которых командование также бросило на передовой. Жена одного из мобилизованных рассказала, что за отказ возвращаться на позиции мужчин отвезли в село Голубовка Луганской области, где посадили в подвал. В настоящее время в этом подвале 38 человек.

«Они просят помощи. Там ужасно, там больные, раненые ребята. Это самая настоящая тюрьма», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватово Луганской области.

Женщины требовали вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых те служат, несут огромные потери, а командование не позволяет им отступать под угрозой расстрела.