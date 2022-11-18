«Даже автоматов не держали». «Чмобики» думали, что они тероборона, а оказались «пушечным мясом» — видео

18 ноября, 15:16
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Мобилизованные россияне жалуются, что офицеры врали им в лицо (Фото:Коллаж НВ)

Мобилизованные россияне жалуются, что офицеры врали им в лицо (Фото:Коллаж НВ)

Мобилизованные россияне продолжают бунтовать против скотского отношения к ним со стороны военного руководства.

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На этот раз так называемые «чмобики» пожаловались на обман офицеров, которые обещали им службу в территориальной обороне в РФ, а оказалось, что они «пушечное мясо» для отправки в Украину.

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«Нам, бл*, офицеры врали в лицо, что мы тероборона. А в итоге щас вышел подполковник, и сказал, что первый раз это слышит. Оказывается у нас просто стрелковое подразделение. Мы штурмовики. Мы штурмовики, бл*! Мы не тероборона… Автомата не держали за две недели. Вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Сказали гранат нету. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона пришли сюда. Десять километров», — возмутился один из военных, которого поддержали остальные присутствовавшие.

В связи с этим он сделал вывод, что в Украине их не ждет ничего хорошего, поскольку командованию на них наплевать.

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«Как с этими офицерами воевать? Они продадут нас там же», — заявил солдат.

https://twitter.com/wartranslated/status/1593566933068251136
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Российские военные Бунт Война России против Украины

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