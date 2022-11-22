Мобилизованных в Луганской области одевают в форму убитых или раненых

22 ноября, 10:28
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В карманах формы мобилизованные находят личные вещи предыдущих владельцев (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В карманах формы мобилизованные находят личные вещи предыдущих владельцев (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Мобилизованных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат. В карманах они находят личные вещи предыдущих владельцев

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

«Тем временем экипировку, поступающую в так называемую „ЛНР“, можно приобрести на местных рынках», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в оккупированных городах области ситуация тяжелая. В Рубежном нет света и воды. Те, у кого уцелели окна, пытаются обогреть помещение с помощью газа. Все остальные самостоятельно ищут возможность отремонтировать крыши и застеклить окна.

В меньших прифронтовых оккупированных населенных пунктах ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке рядом с Кременной отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания — ни на продажу, ни гуманитарные.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=3K2hNp66-_k
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Луганская область Военная форма Война России против Украины

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