«Вещи разворовали, половина личного состава больна». Оккупанты рассказали правду о мобилизации — видео 24 октября, 13:08 Российские оккупанты жалуются, что у них нет ни еды, ни воды (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Российские оккупанты пожаловались на свое командование, показав, в каких условиях им проходится обитать.

В соцсетях появились видео с новой партией «пушечного мяса» из 423-го Ямпольского полка, которое руководство РФ поселило в неотапливаемом складском помещении, в результате чего половина личного состава заболела уже в первые дни службы.

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«Нас поместили в ангаре. Здесь ни отопления, ничего. Спим на голом полу. Больше половины личного состава с острыми респираторными заболеваниями. Бронхиты, воспаления легких, невриты, артрозы, остеохондрозы. Половину вещей личного имущества состава разворовано», — пожаловался один из мобилизованных россиян.

Кроме того, оккупанты утверждают, что командование не обеспечило их не только едой, но и даже водой.

«В таком пизд*це мы уже трое суток… Еды нет, воды нет. Все добываем в деревне… Вот в таких условиях живем. Ни отопления, ни света, них*я, ничего нет», — говорится в обнародованном видео.