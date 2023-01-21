Мобилизованных россиян бросают на линию фронта без еды и оснащения — ОВА

21 января, 12:57
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Российские военные (Фото:Луганская ОВА/Telegram)

Российские военные (Фото:Луганская ОВА/Telegram)

В Алчевске Луганской области в ряды оккупационной армии забирают спасателей, а мобилизованных россиян не снабжают ни едой, ни оснащением.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

"Мобилизированных сразу бросают к приближенным к фронту участкам без еды, воды и какого быто ни было оснащения. Инструмент для оборудования позиций те либо покупают сами, либо забирают у местных жителей, если у последних хоть что-нибудь осталось», — говорится в публикации.

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Кроме того, захватнические власти Луганщины фактически признали фейковость проведенных в 2014 и 2022 годах так называемых референдумов.

На днях депутаты "народного совета ЛНР" приняли "закон" о системе избирательных комиссий, комиссий референдума в "ЛНР". Этим актом, в частности, предусматриваются права и обязанности членов избирательной комиссии первого состава, которая будет формироваться из 12 членов сроком на пять лет, пояснили в ОВА.

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«То есть, во время организации предыдущих голосований этой комиссии не было. Кто занимался контролем подсчета? Даже захватчики это признали законодательно», — добавили в сообщении.

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты бросают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.

https://www.youtube.com/embed/WXEtKtRvcZA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мобилизация Луганская область Россияне Экипировка Мобилизированные Война России против Украины

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