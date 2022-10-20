В Луганскую область прибыло «пополнение» для оккупантов: они занимаются грабежами и мародерством — Генштаб 20 октября, 07:13 Мобилизованные из РФ в Луганской области занимаются грабежами и мародерством (Фото:Генштаб)

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение для оккупационных войск РФ из числа мобилизованных.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 20 октября.

На этом фоне отмечены многочисленные факты ограблений и мародерства.

Генштаб не исключает, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.

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Ранее комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки,разрешающие мобилизовать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. В Совете по правам человека РФ считают мобилизацию осужденных на войну соответствующим «духу Конституции».

