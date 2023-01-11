«Здесь наша рота и поляжет». Российские мобики жалуются на заледеневшие позиции и коррупцию начальства — видео 11 января, 16:57 Командование россиян призналось им, что средства на обустройство позиций разворовали (Фото:Коллаж NV)

Мобилизованные россияне жалуются на командование, которое посылает их держать позиции в заледеневших окопах.

В связи с этим они решили записать видео, в котором начали грозиться обратиться по этому поводу в военную прокуратуру и даже российскому диктатору Владимиру Путину, видимо, полагая, что ему есть до них какое-то дело.

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«По мнению нашего командования, мы тут должны жить… Изначально наше командование предлагало нам переехать на готовые позиции. На минуточку, сейчас на улице мороз -20. Нам предлагают жить вот здесь, во льду. При этом наше начальство нас шантажирует. Не дает возможности в медобслуживании и в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции… Померзнем, заболеем… Мы не успеем даже повоевать ни с кем… Здесь просто наша рота и поляжет, не успев встретиться с врагом», — возмутилось российское «пушечное мясо».

При этом мобики утверждают, что командование им прямо призналось, что средства на оборудование позиций были разворованы.

«В другой лесополосе мы покупали все за свои деньги. Буржуйки, крыши делали, копали все сами. Лопаты — все свое. Ничего нам не было предоставлено», — заявил один из оккупантов.