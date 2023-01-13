Новосибирские мобики умоляют жен и сестер спасти их с передовой — видео

13 января, 13:28
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Мобилизованные россияне заявляют, что на передовой от них никакого толку (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Мобилизованные россияне заявляют, что на передовой от них никакого толку (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Российские мобики из Новосибирской области буквально умоляют своих родственников спасти их с передовой в Украине.

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По словам оккупантов, из-за «глушилок» они находятся в полной изоляции, и единственный способ с кем-то связаться — это записать видео и передать его в Луганск.

«Находимся в зоне боевых действий. Просим помощи. Жены, сестры, кто чем может… Нас отправляют на переднюю линию. Прям на переднюю. Выезжают оттуда двумя методами, либо груз 200, либо 300. Все», — рассказал один из мобиков.

Видео дня

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Россияне жалуются на бессмысленность своего нахождения в Украине, поскольку от них все равно нет никакого толку.

«Мужики сидят в окопах месяцами. Просто сидят… Сидят просто в окопах месяцами. Ждут прилета. У нас в первый же день четыре человека — 200. Мы здесь ничего сделать не можем. Просим вас как-то… Я не знаю. Куда хотите пишите», — призвали они своих близких.

https://twitter.com/NOELreports/status/1613572407821832192
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Российские военные Война России против Украины

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