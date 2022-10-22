«Из взвода трое осталось». Мобилизованные россияне умоляют родственников вытянуть их с войны — перехват СБУ 22 октября, 17:14 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Недавно мобилизованные россияне, которых отправляют на наиболее горячие участки фронта, звонят родственникам и умоляют вытянуть их с войны любой ценой.

Об этом говорится в перехватах СБУ.

«Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - трое выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто», — жалуется жене оккупант.



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Другой захватчик призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту РФ, развязавшему эту войну.



«Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там...» — говорит он.



В СБУ напомнили, что для тех оккупантов, которые хотят сохранить свою жизнь, есть специально созданные для этого номера телефонов:

+380665803498

+380931192984