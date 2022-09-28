Подготовка не проводилась вообще. Мобилизованные россияне начали прибывать на фронт в Украину — Генштаб

28 сентября, 07:09
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Мобилизованные россияне уже появились в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Мобилизованные россияне уже появились в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В российские оккупационные войска в Украине начали прибывать те, кто был призвал в рамках объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным мобилизации.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 сентября.

В подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не производилась вообще, отмечает Генштаб.

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Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой «самомобилизации». К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Генштаб Война России против Украины

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