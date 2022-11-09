Мобилизованные оккупанты, попавшие под обстрел в районе Макеевки, пешком идут в сторону России — росСМИ 9 ноября, 20:05 Украинские военные стреляют по российским позициям из польской гаубицы AHS Krab, Донецкая область, 8 ноября (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты, которые попали под обстрел в Макеевке Луганской области, пытаются пешком вернуться в Россию. Об этом сообщает российское издание Верстка.

По информации издания, больше 20 родственников мобилизованных россиян приехали в воинскую часть в приграничных Валуйках (Белгородская область) и потребовали, чтобы выживших оккупантов вывезли на территорию России.



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Одна женщина заявила, что мобилизованные россияне попали под артобстрел в районе села Макеевка. Сейчас 159 выживших оккупантов, в том числе раненые, «идут от поселка Краснореченское Луганской области в сторону Валуек» (149 км).

По данным Верстки, к родственникам вышел представитель части и попросил списки мобилизованных с номерами их родных. Российский Telegram-канал Мобилизация писал, что родственники провели возле воинской части всю ночь, но утром 9 ноября к ним никто не подошел.



Канал Дождь со ссылкой на жен мобилизованных россиян позже сообщил, что около 70 родственников «отправились в Старобельск Луганской области» за своими родными.

В начале ноября в районе Макеевки (Луганская область, около 30 км от Сватова) из батальона мобилизованных россиян численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих. Об этом рассказали неподконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на отдельных уцелевших военнослужащих и десятки родственников мобилизованных, отправленных в район Сватова.