«Там вообще ж*па!»: мобилизованные россияне решили дезертировать всем взводом — перехват 9 ноября, 11:14 Среди прочего, мобилизованные жалуются родным на издевательства со стороны военной полиции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вернувшись с переднего края фронта, мобилизованные из Башкирии, а также из Ульяновской и Пензенской областей решили сбежать из Украины назад в РФ.

Об это сообщил один из оккупантов, пожаловавшись, среди прочего, на ужасные условия службы в российской армии.

«Короче, Катюха, приехали пацаны оттуда, с горячей точки. Они оттуда съе*ались, короче. Их к нам щас приписывают, и говорят, что они с нами опять пойдут… Если тут такое же мозгое*ство пойдет, мы, короче, всей ротой, на*уй… Ну, насчет роты не знаю, но наш взвод кипишьнет, на*уй, и поедем домой. Третий, уфимский, тоже с нами. Короче, развернемся, на*уй, и поедем домой, бл*», — рассказал он в обнародованном в соцсетях голосовом сообщении.

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Кроме того, недовольный россиянин, призвал родных тоже «поднимать кипишь в СМИ».

«Там, короче, беспредел творится, на*уй. Там вообще ж*па! Никто никому там не нужен. Сопровождения нету. Военная полиция, наши же, издеваются над нашими пацанами там, как хотят. Пи*дят. На*уярятся, и стреляют, ползать в грязи заставляют, кипятком обливают», — пожаловался мобилизованный.