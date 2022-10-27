Россия свезла мобилизованных в Запорожскую область: уже фиксируют случаи дезертирства — Генштаб
Российские мобилизованные дезертируют, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 27 октября.
У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Также, по данным Генштаба, фиксируются нередкие случаи дезертирства.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.