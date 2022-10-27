Россия свезла мобилизованных в Запорожскую область: уже фиксируют случаи дезертирства — Генштаб 27 октября, 07:23 Российские мобилизованные дезертируют, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 27 октября.

У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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Также, по данным Генштаба, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

