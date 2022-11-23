«Мы в диком ужасе». ВСУ разбили подмосковных мобиков, и теперь те не знают, что им делать — видео

23 ноября, 16:08
Поделиться:
Российские оккупанты заявили, что их основная задача — просто выжить (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Российские оккупанты заявили, что их основная задача — просто выжить (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Мобилизованные россияне продолжают жаловаться на военное руководство РФ, которое отправляет их в Украину буквально на убой, не обеспечивая ни техникой, ни даже снаряжением.

Читайте также:
«Вы мужчина или кто?» Жены и матери мобилизованных россиян заявили, что хотят встретиться с Путиным

В соцсетях появилось видео с обращением к властям оккупантов из Серпухова Московской области, которые требуют вернуть их домой.

«Мы те самые, кто выдвинулся 7 ноября 2022 года из города Серпухов. И двинулись в неизвестном нам направлении. По итогу мы оказались на передке… Нас ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони, только БК (боекомплекты), бл*. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача — выжить! Выжить, и добраться до вас…», — признался один из захватчиков.

Видео дня

Читайте также:

Оккупанты пожаловались, что ВСУ наносили по ним удары с помощью дронов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom) Могут только копать. Смоленские «чмобики» бросили позиций на левом берегу Днепра и записали видео с оправданиями

По его словам, командование бросило своих подчиненных, в результате чего они были разбиты украинскими войсками.

«С нами повелись очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам… Мы вымокли. Мы были разбиты. Часть была уничтожена… Нас не информировали, куда мы едем, зачем мы едем», — пожаловался перепуганный мобик.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1595379614343479296
https://twitter.com/taxfreelt/status/1595343709037641729
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X