Мобилизованные из РФ в Луганской области сбежали жить в лес: им угрожают делом о дезертирстве 3 ноября, 10:16 Мобилизованные из РФ сбежали из зоны военных действий и две недели скрываются в лесу (Фото:Генштаб)

Пятеро мобилизованных из Первомайского района Томской области РФ сбежали из зоны боевых действий в Украине и две недели скрываются в лесу. Теперь им угрожают делами о дезертирстве.

Об этом в комментарии Сибирь.Реалии рассказала мать мобилизованного Антона Данилова Елена Солодовникова.

Женщина рассказала, что ее сына мобилизовали 26 сентября и обещали, что он будет проходить трехмесячную подготовку в войсковой части Омска.

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В результате их сразу увезли в Екатеринбург, выдали форму и отправили в приграничную часть в Ростовской области уже 29 сентября. Из Ростовской области их уже через неделю отправили в Луганскую область. По данным источника Сибирь.Реалии, в обеих воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем».

По словам Солодовниковой, в Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать.

Командования на поле боя тоже никакого не было: «главным» был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес, говорит она.

«Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», — рассказывает мать мобилизованного. В последний раз они связывались с родными 17 октября.

В случае возвращения в часть, им угрожают уголовными делами о дезертирстве. В РФ уголовная статья о дезертирстве в период мобилизации или войны предусматривает до 15 лет лишения свободы.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.



28 октября министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что «частичная» мобилизация в России закончена. Официально в оккупационную армию призвали 300 тысяч, а на полномасштабную войну против Украины отправили 82 тысячи.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.



