«Каждый день по несколько сотен». В ВСУ рассказали об огромных потерях оккупантов на Донбассе 1 ноября, 11:51 На Донбассе у России огромные потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни военных РФ.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Они (оккупанты — ред.) пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них — ежедневно несколько сотен человек, было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление — около сотни на каждом из этих направлений боевых потерь и столько же раненых», — отметил он.

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По его словам, оккупанты подтягивают мобилизованных, чтобы компенсировать потери, практически все они с минимальной подготовкой.

«Их перебрасывали сюда, и многие уже вернулись назад — без частей тела, с ранениями или в черных мешках», — заявил Череватый.

При этом кадровые российские военные к мобилизованным относятся с пренебрежением.

«Они приезжают неподготовленными — курят в окопах, разводят огонь, демаскуются постоянно. Были не единичные случаи, когда их в отместку за это использовали как приманку, посылали вперед, они раскрывали наши точки, пулеметы, чтобы идущие за ними войска могли их видеть, и уже более прицельно стрелять», — добавил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

28 октября Шойгу доложил Путину об «окончании» мобилизации в России.

