«Мобилизованные» жители ОРДЛО сами стремятся побыстрее сдаться в плен ВСУ — видео 4 апреля, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Пленный рассказал, что никакой мотивации воевать против ВСУ у него не было (Фото:Скриншот видео СБУ)

Принудительно «мобилизованные» жители временно оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей сами стремятся как можно быстрее оказаться в плен ВСУ.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Как рассказал один из сдавшихся, никакой мотивации воевать против украинских военных ни у него, ни у других «солдат ЛНР», нет, поскольку все уже понимают, к чему это приведет.

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«Оружие — половина ржавое… Винтовки 41-го года, Мосина… Армия грязная. Мы сами с этого смеялись, удивлялись. Как это возможно? Это нас пусти, как оно и получилось, это нас перебьют как цыплят. Мы не солдаты. Мы не мотивированы даже. У меня, лично, точно не было мотива быть солдатом. Потому что я смотрю украинские новости и все прекрасно понимаю», — поделился пленный, явно довольный тем, что предпочел сдаться.

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