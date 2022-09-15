Принудительно мобилизованные из Луганска устроили бунт после бегства из-под Балаклеи — глава ОВА 15 сентября, 09:17 После отступления из Харьковской области принудительно мобилизованные устроили бунт в Луганске (Фото:Геннштаб)

Принудительно мобилизованные жители Луганска после возвращения из Харьковской области устроили митинг под стенами военной части.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что тех, кто на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой „ДНР“. Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники», — написал он.

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Гайдай также отметил, что после успешных контрнаступательных действий ВСУ в Харьковской области и приближения их к административным границам Луганской области представители оккупационных «властей» после многодневного молчания начали распространять пропагандистские сюжеты.

«Утверждают, что „ситуация под контролем“, в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске», — добавил Гайдай.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождая населенные пункты от российских оккупантов. Войска РФ начали бежать, забирая с собой награбленное имущество.

Ранее Гайдай сообщал, что на фоне контрнаступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

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