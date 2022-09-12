«Не надо делать из них жертвы». Сенцов о «мобилизированных» в «Л/ДНР» украинцах 12 сентября, 18:03 Боевики террористической организации «ДНР» стреляют из гаубицы Гиацинт-Б, 7 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский кинорежиссер, а теперь боец ВСУ Олег Сенцов в интервью Радио НВ заявил, что не стоит делать жертвы из «мобилизированных» террористическими организациями «Л/ДНР» украинцев.

Как рассказал Сенцов Радио НВ российские командиры «доходят до конца, последний отряд пихают, „ДНРовцев“ под нашу арту, они там гибнут где-то».

При этом он отметил, что от «мобилизации» террористов «всегда можно отказаться».

Видео дня

«Не надо делать из них жертвы и оправдывать. Я их не оправдываю. Они живут на этой территории и получили паспорта на этой территории. Они считают себя гражданами этого квази-государства или России. Они берут оружие, их принуждают убивать. И они не хотят идти не потому, что не хотят убивать украинцев, а потому что они боятся, что их убьют. Это единственная причина. Поэтому у меня отношение к этим людям совсем другое», — сказал украинский режиссер.

22 августа Министерство обороны Британии завило, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны против Украины.

15 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором боевики самопровозглашенной «ЛНР» заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Они заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не хотят воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и устрашение со стороны высшего командования.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.