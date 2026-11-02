Ещё 18 военных, по словам Александра Пивненко, оставались в помещении (Фото: Пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины)

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что частный дом в Петропавловской Борщаговке Киевской области использовался как временный пункт размещения мобилизованных . Он также признал, что военных необходимо срочно переместить из-за угрозы российского удара.

Об этом Пивненко рассказал вечером 2 ноября в интервью УНИАН непосредственно с места событий.

По словам командующего, в здание прибывали мобилизованные через ТЦК, проходили оформление и проверки, после чего их отправляли в учебный центр, где они проходят подготовку в течение 58 дней. Далее военные ещё две недели проходят боевую отработку, после чего их направляют в воинские части для выполнения боевых задач.

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Комментируя обвинения в отношении условий пребывания военных, Пивненко пояснил, что из-за полномасштабной войны большинство подразделений не имеют постоянных мест дислокации. По его словам, до полномасштабного вторжения украинская армия насчитывала около 200 тысяч военнослужащих, тогда как сейчас — около миллиона. Поэтому обеспечить все подразделения официальными местами дислокации физически невозможно.

Он также подчеркнул, что подразделение Хартия не имеет никакого отношения к этой истории.

Пивненко сообщил, что четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления части (СОЧ) и нуждавшихся в медицинской помощи, находятся в медицинском центре Нацгвардии. Там им оказывают помощь.

Ещё 18 военных, по словам командующего, оставались в помещении. Он утверждает, что с ними всё в порядке, их никто не удерживает силой, а сами они могут общаться с родными по телефону.

Командующий также заявил, что лично контролирует служебное расследование. В его рамках будут опрошены командир и медики, постоянно находящиеся на объекте. Если проверка выявит нарушения со стороны Нацгвардии, виновные будут наказаны. Решение по этому вопросу Пивненко пообещал принимать лично.

Отдельно он признал, что место дислокации военных необходимо срочно изменить, поскольку теперь туда «может прилететь российская ракета».

Пивненко также объяснил изъятие телефонов у военнослужащих соображениями безопасности. По его словам, большое количество устройств может выдать местоположение объекта.

Обращаясь к людям, командующий призвал не обострять ситуацию, не выламывать двери и не пытаться силой проникнуть на территорию военного объекта.

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Пивненко отметил, что боевые корпуса Национальной гвардии постоянно находятся на передовой и несут потери, поэтому нуждаются в регулярном пополнении. Он подчеркнул, что привлечение мобилизованных необходимо для ротации военных, которые воюют уже несколько лет.

Корреспондент УНИАН вместе с представителями ГБР пообщался с мобилизованными, которые находились в пункте размещения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке

Мужчины уверяют, что их не избивали и с ними всё в порядке. У одного из военнослужащих есть проблемы с рукой, однако он заявил на камеру, что к нему не применяли насилие.

Кроме того, в комнате, где находились военнослужащие в СЗЧ, на кровати видны небольшие пятна крови. Медики объяснили, что это «выделения из кишечной стомы» одного из мужчин.

Ранее в сети распространялись сообщения о том, что якобы вооружённые люди удерживают в подвале одного из домов около 40 заложников, часть из которых находится в тяжёлом состоянии, и не пускают к ним медиков.

По данным полиции Киевской области, к ним обратились сотрудники частной службы скорой помощи, которым не позволяли подойти к одному человеку.

Полиция заявила, что информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом незаконно удерживают людей и что кто-то из них погиб, не соответствует действительности.