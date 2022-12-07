Мобилизация лиц без военного опыта. Много ли их среди призывников и сколько длится их подготовка

7 декабря, 15:16
Поделиться:
Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Мобилизация в Украине продолжается уже более девяти месяцев. Стало известно, многих ли лиц без военного опыта призывают на этом этапе войны и сколько длится подготовка таких кадров.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ рассказал, что в первую очередь призывают людей с военным опытом. Их могут направить прямо в боевые воинские части.

Видео дня

Читайте также:

Кого не мобилизуют во время войны — список категорий и оснований отсрочки (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) Общая мобилизация в Украине. 15 категорий украинцев, которых не призовут во время войны

Лица, не имеющие военного опыта, должны пройти минимум базовую общевойсковую подготовку, продолжающуюся 30 суток. «Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового — номера обслуги, заряжающие и так далее. А если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени, еще две недели обучения.

Если еще более сложная специальность — еще месяц или и до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. Суммарно подготовка может занять более двух месяцев, — объяснил Горбач. Также он отметил, что таких призывников меньше, чем у тех, кто уже имеет релевантные знания и навыки. — Не могу назвать количественных показателей, но их призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт".

Напомним, ранее НВ рассказал, как проходить медкомиссию и кто не подлежит всеобщей мобилизации.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/C_vFC1dyBeM
Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Военнослужащий Сухопутные войска

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X