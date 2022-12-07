Мобилизация лиц без военного опыта. Много ли их среди призывников и сколько длится их подготовка 7 декабря, 15:16 Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Мобилизация в Украине продолжается уже более девяти месяцев. Стало известно, многих ли лиц без военного опыта призывают на этом этапе войны и сколько длится подготовка таких кадров.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ рассказал, что в первую очередь призывают людей с военным опытом. Их могут направить прямо в боевые воинские части.

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Лица, не имеющие военного опыта, должны пройти минимум базовую общевойсковую подготовку, продолжающуюся 30 суток. «Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового — номера обслуги, заряжающие и так далее. А если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени, еще две недели обучения.

Если еще более сложная специальность — еще месяц или и до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. Суммарно подготовка может занять более двух месяцев, — объяснил Горбач. Также он отметил, что таких призывников меньше, чем у тех, кто уже имеет релевантные знания и навыки. — Не могу назвать количественных показателей, но их призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт".

Напомним, ранее НВ рассказал, как проходить медкомиссию и кто не подлежит всеобщей мобилизации.