Вышел с поднятыми руками. Мобилизированный оккупантами житель Енакиево сдался в плен пограничникам
Мобилизированный оккупантами житель Донецкой области сдался в плен (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)
Мобилизированный оккупантами житель Енакиево сдался в плен пограничникам, говорится в сообщении Госпогранслужбы в среду, 14 декабря.
«Оккупанты, поступайте, как Саша! Мобилизированный житель Енакиево сдался в плен пограничникам», — говорится в сообщении в Facebook.
В ведомстве рассказали, что в Донецкой области на позиции охранников границы вышел с поднятыми руками военнослужащий армии РФ.
"Оккупанта взяли в плен и передали компетентным органам. Он рассказал, что зовут его Саша, жил он во временно оккупированном Енакиево, где и был мобилизован в армию страны-агрессора», — заявили в ГПСУ.
Мужчина заявил, что для сохранения своей жизни, он решил сдаться в плен.
Украинские защитники неукоснительно соблюдают нормы международного права и обеспечивают безопасность каждому, кто добровольно сдастся в плен. Судьба других захватчиков - остаться в украинской земле.