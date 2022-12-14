Вышел с поднятыми руками. Мобилизированный оккупантами житель Енакиево сдался в плен пограничникам

14 декабря, 15:57
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Мобилизированный оккупантами житель Донецкой области сдался в плен (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Мобилизированный оккупантами житель Донецкой области сдался в плен (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Мобилизированный оккупантами житель Енакиево сдался в плен пограничникам, говорится в сообщении Госпогранслужбы в среду, 14 декабря.

«Оккупанты, поступайте, как Саша! Мобилизированный житель Енакиево сдался в плен пограничникам», — говорится в сообщении в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в Донецкой области на позиции охранников границы вышел с поднятыми руками военнослужащий армии РФ.

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"Оккупанта взяли в плен и передали компетентным органам. Он рассказал, что зовут его Саша, жил он во временно оккупированном Енакиево, где и был мобилизован в армию страны-агрессора», — заявили в ГПСУ.

https://www.facebook.com/photo?fbid=489598036612405&set=a.256113479960863

Мужчина заявил, что для сохранения своей жизни, он решил сдаться в плен.

Украинские защитники неукоснительно соблюдают нормы международного права и обеспечивают безопасность каждому, кто добровольно сдастся в плен. Судьба других захватчиков - остаться в украинской земле.

https://www.youtube.com/watch?v=qXomrzDLEKY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Плен Война России против Украины

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