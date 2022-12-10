Не одинаков. Что отличается в приеме на службу мобилизованных и контрактников 10 декабря, 08:44 Мобилизация в Украине 2022 (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Чтобы подписать контракт, мобилизованным лицам нужно собрать определенный перечень документов.

Чтобы подписать контракт, мобилизованным лицам нужно собрать определенный перечень документов. При приеме на военную службу по мобилизации и при приеме по контракту некоторые требования разнятся. Об этом НВ рассказал Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

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«Разница начинается с углубленной военно-врачебной комиссии и разных справок. В период ведения боевых действий это может показаться проблематичным. Да, есть военнослужащие, которые подписывают контракт, но они преимущественно находятся здесь, в тыловых районах.

Очень многие сейчас подписывают контракты служащие срочной службы, которые на момент начала войны не уволились. Мобилизированы также некоторые подписывающие контракт, особенно те, которые имеют высшее образование и опыт работы по определенной специальности. Они могут подписывать договор и назначаться на офицерские должности. Также подписывают контракты по прохождению военной службы на солдатских или сержантских должностях. Но их не так много, потому что нужно время собрать пакет документов", — объяснил Горбач.

Также начальник рассказал, на какое денежное довольствие сейчас может рассчитывать контрактник, находящийся на первой линии разграничения.

«Например, здесь есть у нас водитель — военнослужащий, недавно подписавший контракт. Его денежное довольствие составляет 14 тыс. грн., доплата в военное время составляет 30 тыс. грн, поэтому здесь он получает 44 тыс. грн. Если военнослужащий исполняет обязанности » на нуле", то ему доплата составляет не 30, а 100 тыс. грн. Это без выслуги, за которую тоже следует надбавка.

Также надбавка предусмотрена, если военнослужащему присваивается воинское звание. То есть минимальное денежное обеспечение составляет 44 или 114 тыс. грн. И здесь нет разницы между мобилизованным и контрактником. Единственное, при подписании контракта еще выплачивается дополнительно единовременная выплата", — рассказал Горбач.

Напомним, ранее НВ рассказывал о мобилизации лиц без военного опыта и много ли среди призывников и сколько длится их подготовка.