Изменения в Закон. Могут ли уволить со службы мобилизованное лицо, имеющее родителей с инвалидностью 28 ноября, 07:07 Мобилизация в Украине 2022−2023 — последние новости (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)

Рассказываем о сложившейся в Украине судебной практике увольнения военного в связи с наличием родителей из числа лиц с инвалидностью.

Об этом рассказал участник волонтерского движения Адвокаты ВСУ Роман Лихачев.

В Запорожский окружной административный суд обратился истец (административное дело № 280/3382/22), который заявил, что он противоправно был призван на военную службу по мобилизации, поскольку в соответствии с абз.11 ч.1 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие:

жену ( мужа) из числа лиц с инвалидностью;

мужа) из числа лиц с инвалидностью; и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа ) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

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Истец отметил, что его мать является лицом с инвалидностью ІІ группы, а отец — лицом с инвалидностью ІІІ группы. Также военнослужащий указал, что не давал согласия на призыв на военную службу.

Ответчик отметил, что по состоянию на момент призыва на военную службу в Вооруженные Силы Украины никаких медицинских документов, подтверждающих наличие матери или отца из лиц с инвалидностью истец в Хортицкий РТЦК и СП не предоставил.

Сначала суд пришел к выводу о необоснованности и отсутствие оснований удовлетворения исковым требованиям о признании противоправными действий по призыву истца в Вооруженных сил Украины, из Указа Президента Украины № 69/2022 Об всеобщей мобилизации, который был осуществлен Хортицким районным территориальным центром комплектования и социальной. Однако основания для увольнения с военной службы предусмотрены статьей 26 Закона № 2232-XII.

Согласно подпункту " г" пункта 2 части 4 статьи 26 Закона № 2232-XII, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы по основаниям:

во время военного положения: по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу): в связи с наличием жены (супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Пункт 2 части четвертой статьи 26 дополнен подпунктом г) согласно Закону № 2122-IX от 15.03.2022, который вступил в силу с 21.03.2022.

Судя по этому, суд пришел к выводу, что истец имеет веские основания для увольнения с военной службы по подпункту г пункта 2 части 4 статьи 26 Закона № 2232-XII, поскольку мать истца является лицом с инвалидностью II группы.

Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько должны отслужить военные, призванные во время мобилизации.