«Говорят: подождите». Как проходит мобилизация в Украине и каких специалистов призовут следующими 16 августа, 16:11 Как сейчас происходит мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

В командовании Сухопутных войск Украины, которым подчиняются все территориальные центры комплектования, рассказали, по какому принципу идет мобилизация на шестой месяц полномасштабной войны.

Согласно информации от военных, мобилизационные планы по количеству призывников во всех областях Украины выполнены на 100% и более, пишет Liga.net. Сейчас происходит доукомплектование некоторых воинских частей. По сравнению с февралем потребность в этом также уменьшилась в десятки раз.

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Как проходит мобилизация в Украине

Доукомплектование воинских частей происходит по территориальному принципу, то есть воинские части Закарпатского региона будут доукомплектовываться призывниками из Закарпатья. В случае, если нужны представители конкретных специальностей, территориальные центры комплектования могут обратиться в соседние области: «Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах», — объяснил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Ранее глава Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснял, что многие довровольцы до сих пор ждут в очередях, потому что призывают тех лиц, которые имеют нужные тому или иному подразделению специальности. Специалистов, которых будут мобилизовать, индивидуально определяют от потребностей той или иной военной группировки.

«Добровольцев, конечно, тоже стало меньше. Большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно. В каждом территориальном центре на учете стоят в очереди добровольцы, чтобы пойти служить в ВСУ. Об их количестве статистика не ведется», — рассказал Горбач.

«Например, сейчас у территориальных центров есть задача набрать механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков, – разъяснил полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. — А приходит и выражает желание служить, например, человек, который раньше был в армии медиком. Но медиков хватает, и такому человеку говорят: «Извините, сейчас нет нужды. Подождите“. В то же время, есть человек, который уже служил в армии танкистом. Предположим, сейчас она не очень хочет идти служить, но она нужна. Потому ей дают повестку и забирают на службу».

Костенко объяснил, что сейчас, например, нет нужды в большом количестве пехотинцев, но армии нужны водители, а также операторы противотанковых ракет (редкая и востребованная специальность). Он также добавил, что мобилизовать людей без военного опыта для государства нерентабельно: «Есть люди, которые хотят служить, но у них вообще нет опыта армии, — рассказывает Костенко. — Конечно, скорее примут того, на кого страна уже потратила усилия и средства, кто уже служил в армии, кому нужно лишь немного подучиться — и он готов боец».

Напомним, кто из женщин сможет получить отсрочку от мобилизации после взятия на военный учет. Во время общей мобилизации, которая продлится в Украине до 21 ноября, в ряды армии могут призвать всех военнообязанных лиц, не имеющих оснований для освобождения/отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим весомым причинам.

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