Резников высмеял решение Путина объявить частичную мобилизацию в России 21 сентября, 14:10 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Алексей Резников иронично прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ.

У себя в Twitter он опубликовал новость о том, что автомобильный завод Москвич планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год.

Также министр прикрепил заявление главы минобороны РФ Сергей Шойгу о том, что в РФ мобилизуют 300 тысяч резервистов.

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«Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России», — написал он.

Резников намекнул на сюжет российской пропаганды о том, как родители погибшего в Украине оккупанта купили на компенсацию за его смерть автомобиль.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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