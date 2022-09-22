«Новое пушечное мясо». Генерал Забродский рассказал, как мобилизация повлияет на армию РФ 22 сентября, 14:46 Мобилизация в России пополнит ее армию пушечным мясом (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Объявленная в России мобилизация не приведет к пополнению ее армии высококвалифицированными военными, а обеспечит лишь пушечным мясом.

Об этом в статье для Укринформа написал написал первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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«Маловероятно, что потери, которые понесли оккупационные войска, в основном относятся к личному составу тыловых и технических или высокотехнологичных подразделений. Это может означать только одно. Путинской армии из запаса нужны не операторы БПЛА, не ИТ-специалисты и не номера боевых обслуг ОТРК Искандер. Главную потребность составляют распространенные, не слишком сложные для овладения, общевойсковые специальности типа „стрелок“ или „пулеметчик“. Говоря простым языком, в России потребность существует, скорее всего, в пушечном мясе. Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро», — отметил Забродский.

По его словам, частичная мобилизация, которую объявил диктатор Владимир Путин, является первой в новейшей истории РФ, и перспектива погибнуть за пределами своей страны за призрачные идеалы стала смущать воображение уже совсем другого российского поколения.

«Подобно тому, как для профессиональных военных есть четкая разница между понятиями „служить“ и „воевать“, так и для абсолютного большинства пока гражданских жителей России есть существенное различие между „поддерживать“ и „участвовать“», — подчеркнул Забродский.

Он также считает, что опрометчиво исключать из расчета распространенную категорию неисправимых российских военных романтиков, которым безразлично с кем воевать, где и за что. Нельзя забывать и о типичных военных работниках.

«Однако есть основания полагать, что большинство из них уже отправились из Украины в обратном направлении в полиэтиленовой упаковке. Сам факт принятия российским руководством непопулярного решения о мобилизации является лучшим тому подтверждением. Ведь единственное, что могло побуждать к такому решению, — именно недостаток мотивированного личного состава», — отметил генерал.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

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