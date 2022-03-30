На оккупированных территориях Луганской области РФ планирует очередную волну мобилизации — Генштаб

30 марта, 08:00
Цей матеріал також доступний українською
Россия хочет объявить мобилизацию на оккупированных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия хочет объявить мобилизацию на оккупированных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированных территориях Луганской области Россия планирует объявить очередную волну мобилизации.

Об этом сообщает Генштаб.

Мобилизация будет объявлена с 1 апреля.

Как отметили в Генштабе, не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283747677271651
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Мобилизация Луганская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ