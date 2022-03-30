На оккупированных территориях Луганской области РФ планирует очередную волну мобилизации — Генштаб 30 марта, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россия хочет объявить мобилизацию на оккупированных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированных территориях Луганской области Россия планирует объявить очередную волну мобилизации.



Об этом сообщает Генштаб.

Мобилизация будет объявлена с 1 апреля.

Как отметили в Генштабе, не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.