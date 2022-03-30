На оккупированных территориях Луганской области РФ планирует очередную волну мобилизации — Генштаб
Россия хочет объявить мобилизацию на оккупированных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На оккупированных территориях Луганской области Россия планирует объявить очередную волну мобилизации.
Об этом сообщает Генштаб.
Мобилизация будет объявлена с 1 апреля.
Как отметили в Генштабе, не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.
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