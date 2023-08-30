«Мобилизуют столько, сколько нужно». Наберут ли в ВСУ одновременно 300 тыс. человек, — Данилов 30 августа, 14:20 NV Премиум В первых рядах. Бойцы ВСУ на передовой (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о планах военных по мобилизации и то, как на них повлияли военкомы-взяточники.

Мобилизация, которую президент объявил еще 24 февраля прошлого года, продолжается, и сейчас военные «берут себе столько[мобилизованных], сколько нужно».

Об этом секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил в интервью NV.

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По его словам, те планы, которые предоставляли военные для своих нужд, соблюдаются.

«Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, который находится рядом, — пояснил Данилов, — У нас нет такого, что это какой-то процесс [мобилизации], о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критичным».

Секретарь СНБО заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. И потребности в один момент набирать 300 тыс. человек в армию, по словам Данилова, нет.

Также секретарь СНБО утверждает, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

«Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас тут и стариков, и слепых, и глухих, — всех забирают в армию, — добавил Данилов, — Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, — и идут на фронт, идут дальше служить».